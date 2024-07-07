Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 613 Lira 20 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 613 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 720 bin 9 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 444 bin 944 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 613 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 539 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 143 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 82 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 861 bin 679 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 832 bin 879 metreküp olarak kayıtlara geçti.