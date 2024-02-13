Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 785 Lira 2 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 785 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 680 bin 525 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 469 bin 436 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 785 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 83 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 324 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 245 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 486 bin 828 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 172 milyon 879 bin 248 metreküp olarak kayıtlara geçti.