Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 920 Lira 89 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 920 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 212 bin 451 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 855 bin 592 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 920 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 485 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 466 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 374 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 549 bin 411 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 156 milyon 622 bin 746 metreküp olarak kayıtlara geçti.