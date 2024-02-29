Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 939 Lira 52 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 939 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 326 bin 909 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 268 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 939 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 944 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 486 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 392 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 637 bin 388 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 16 bin 401 metreküp olarak kayıtlara geçti.