Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 94 Lira 98 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 94 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 747 bin 225 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 621 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 94 lira 98, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 560 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 599 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 590 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 199 milyon 545 bin 105 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 904 bin 456 metreküp olarak kayıtlara geçti.