Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 94 Lira 98 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 94 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 747 bin 225 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 621 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 94 lira 98, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 560 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 599 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 590 lira 23 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 199 milyon 545 bin 105 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 904 bin 456 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Niğde Belediyesi, 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında sobalı evlerin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan projede, 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle hava kirliliğinin azaltılacağını ve düşük gelirli ailelerin doğal gaz kullanımına geçeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesinin 6 Şubat depremleri öncesi hayata geçen ödüllü projesi "Afşin Arı Evi" Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumlarınca emsal alınarak ülke genelinde uygulamaya konulmaya hazırlanıyor.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde son tüketim tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri ekstra indirimlerle satışa sunduğunu iddia etti. Ayrıca, Çin'den ithal edilen pirinçlerin yerli üreticilere destek olmak yerine gıda enflasyonunu düşük göstermek için kullanıldığını belirtti.
Manisa'nın Gördes ilçesinde haftanın her pazar günü kurulan açık oto pazarı ile ilçe ekonomisi canlanacak ve otomobil alışverişi yapmak isteyenler ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, güneşli havada yapılan kayaklarla sona erdi. Sezon boyunca 250 bin ziyaretçi ağırlayan kayak merkezi, önümüzdeki sezon için daha güzel ve uzun pistlerle hazırlık yapmayı planlıyor.
Çorum'da arıcılık sektörüne yönelik makine imalatı yapan firma ile Almanya ve İsviçre'den arıcıların tasarladığı, inovasyon ödüllü 'Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi' yurt dışına da satılıyor. Makine, çerçevelerin temizlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, petekteki bal mumunun geri dönüşümünü de sağlıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Merkez Bankasının politika faizini artırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak, faiz artışının rezerv satışı ve enflasyonun kontrol edilememesi gibi sorunları gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Toprak İsrail ile ticaretin devam etmesini eleştirerek, ekonomik modelin ülkeyi uçuruma sürüklediğini ve medya özgürlüğü yasasının yürürlüğe konulması gerektiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda elektrik ile doğalgazda devlet katkısına ve emeklilere verilen bayram ikramiyesine sert tepki gösterdiği iddia edildi. Erdoğan'ın Şimşek'e "Yoksulları öldürdün" çıkışında bulunduğunu öne süren haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmadı" açıklamasında bulundu.
Borusan Lojistik'te sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan arkadaşlarına destek olmak isteyen işçilere yemekhanenin kapısının kilitlenerek sahurda yemek verilmediği iddia edildi. İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.
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