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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 405 Lira Oldu - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 405 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 405 lira 8 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 86 bin 666 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 397 bin 182 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 534 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 446 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 975 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 834 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 300 bin 204 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 405 Lira Oldu
20.01.2024 - 15:22,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 405 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 86 bin 666 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 397 bin 182 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 534 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 446 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 975 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 834 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 300 bin 204 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 405 Lira Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 405 Lira Oldu - Son Dakika
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