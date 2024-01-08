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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 546 Lira 35 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 546 Lira 35 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 546 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 443 bin 350 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 440 bin 219 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 546 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 385 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 123 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 969 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 164 milyon 417 bin 386 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 164 milyon 340 bin 168 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 546 Lira 35 Kuruş
08.01.2024 - 14:37,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 546 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 443 bin 350 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 440 bin 219 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 546 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 385 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 123 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 969 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 164 milyon 417 bin 386 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 164 milyon 340 bin 168 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 546 Lira 35 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 546 Lira 35 Kuruş - Son Dakika
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