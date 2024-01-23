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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 658 Lira 48 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 658 Lira 48 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 658 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 363 bin 253 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 151 bin 881 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 658 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 232 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 241 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 75 lira 56 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 335 bin 169 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 658 Lira 48 Kuruş
23.01.2024 - 14:51,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 658 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 363 bin 253 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 151 bin 881 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 658 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 232 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 241 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 75 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 335 bin 169 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 658 Lira 48 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 658 Lira 48 Kuruş - Son Dakika
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