Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 671 Lira 89 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 671 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 826 bin 857 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 363 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 671 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 956 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 255 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 88 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 625 bin 414 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 232 milyon 723 bin 572 metreküp olarak kayıtlara geçti.