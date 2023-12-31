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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 488 Lira 25 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 488 Lira 25 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 488 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 43 bin 8 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 959 bin 917 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 488 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 131 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 112 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 863 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 179 milyon 511 bin 239 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 537 bin 251 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 488 Lira 25 Kuruş
31.12.2023 - 14:51,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 488 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 43 bin 8 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 959 bin 917 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 488 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 131 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 112 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 863 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 511 bin 239 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 537 bin 251 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 488 Lira 25 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 488 Lira 25 Kuruş - Son Dakika
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