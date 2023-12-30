Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 519 Lira 13 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 519 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 959 bin 917 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 891 bin 231 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 519 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 195 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 145 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 893 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 178 milyon 840 bin 940 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 178 milyon 970 bin 516 metreküp olarak kayıtlara geçti.