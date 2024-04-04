Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8.339,33 TL

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 339 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 947 bin 678 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 172 bin 985 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 339 lira 33 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 420 lira, satış fiyatı ise 7 bin 922 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 457 bin 721 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 105 milyon 472 bin 575 metreküp olarak kayıtlara geçti.