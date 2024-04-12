Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.600 TL olarak Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 600 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 30 milyon 280 bin 185 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 251 bin 770 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 600 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 154 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 80 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 120 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 82 milyon 419 bin 97 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 82 milyon 318 bin 364 metreküp olarak kayıtlara geçti.