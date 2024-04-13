Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.629 TL

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 629 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 36 milyon 118 bin 620 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 30 milyon 280 bin 185 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 629 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 751 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 110 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 147 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 170 bin 417 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 574 bin 137 metreküp olarak kayıtlara geçti.