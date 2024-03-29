Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 612 Lira 24 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 612 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 791 bin 767 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 19 milyon 215 bin 541 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 612 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 172 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 92 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 131 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 158 milyon 664 bin 104 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 158 milyon 491 bin 855 metreküp olarak kayıtlara geçti.