Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 715 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 554 bin 200 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 36 milyon 118 bin 620 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 715 lira 30 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 909 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 201 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 229 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 103 milyon 7 bin 201 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 433 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 715 Lira 30 Kuruş - Son Dakika
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi.
Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
Gercüş Ovası'nda fıstık yetiştiricileri, bahçelerini yeşeren yabani otlardan temizleyerek fıstık ağaçlarının bakımını yapıyor. Traktörlerle tarlayı süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor. Fıstık üreticisi Hüseyin Yılmaz, baharın gelmesiyle birlikte çapa ve bakım çalışmalarının başladığını belirterek, emek sarf etmenin insanı mutlu ettiğini ifade etti.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından sahaya inerek esnaf ve vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını da ziyaret eden Başkan Mutlu, Konak'ı el birliği ile kalkındırmak için çalışacaklarını belirtti.
İzmir Konak Meydanı'nda İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliamları ile Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurmaması protesto edildi. Açıklamada, “İsrail'le ticaretin kısıtlanması açıklamasının bir ateşkes süreci hedefi ile hareket etmesi anlamsızdır ve gerçeklikten uzaktır. Bizler direnen şerefli ve izzetli Filistin halkının dostları olarak kısıtlama değil tam bir boykot ve yaptırım talep ediyoruz” denildi.
Kütahya'nın ünlü çini ve porselenlerinin satışa sunulduğu Çiniciler Çarşısı, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Çarşı yönetimi, çarşının görünürlüğünün artması ve lokantanın kaldırılmasıyla ziyaretçilerin rahatça park edebildiğini ve alışveriş hareketliliğinin yaşandığını belirtti. Çarşı esnafları da yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?