Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 715 Lira 30 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 715 Lira 30 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 715 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 554 bin 200 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 36 milyon 118 bin 620 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 715 lira 30 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 909 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 201 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 229 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 103 milyon 7 bin 201 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 433 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.

14.04.2024 14:37  Güncelleme: 14:37
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 715 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 554 bin 200 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 36 milyon 118 bin 620 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 715 lira 30 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 909 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 201 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 229 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 7 bin 201 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 433 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 715 Lira 30 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 715 Lira 30 Kuruş - Son Dakika
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