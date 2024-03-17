Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 736 Lira Oldu

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 736 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 979 bin 232 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 22 milyon 15 bin 592 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 736 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 335 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 222 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 249 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 387 bin 599 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 94 lira 456 metreküp olarak kayıtlara geçti.