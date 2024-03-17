Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 736 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 736 lira 14 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 979 bin 232 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 22 milyon 15 bin 592 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 736 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 335 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 222 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 249 lira 33 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 193 milyon 387 bin 599 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 94 lira 456 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, piyasalardaki fiyat artışının esnaflardan kaynaklı olmadığını belirtti. Alan ayrıca, Kayseri'deki esnafa 2 milyar 850 milyon TL kredi kullandırdıklarını ifade etti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Seçildikten sonra buradaki esnafın görüşleri doğrultusunda geleceğini planlayacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için kendi petrol ve doğal gazını arayıp bulacaklarını ve 2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli kullanarak enerjideki dışa bağımlılık sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için terör nedeniyle uzak kalınan bölgelerde arama yaptıklarını ve Türkiye'nin petrol üretimini artırdığını belirtti. Ayrıca, nükleer enerji ve madencilik politikalarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak ileriye gideceğini ve dışa bağımlılığı bitirerek jeopolitik olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nın Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakı olduğunu söyledi. Özel, Osmaniye'de düzenlenen bir programda emeklilerin ekonomik sıkıntılarını eleştirerek, çiftçilerin milletin efendisi olacağı sözünü verdi. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek Türkiye İttifakı'nın herkesi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde KOSGEB desteğiyle kurulan tekstil atölyeleri, kadınların istihdam edildiği ve işlerin büyütülerek çalışan sayısının artırıldığı birer girişim haline geldi. Ceylan Bayram ve Nazife Ürek tarafından kurulan atölyeler, devlet desteği sayesinde büyümeye devam ediyor. Bayram'ın atölyesinde günlük 5 bin tek kullanımlık önlük dikilirken, Ürek'in atölyesinde bebek giysileri üretiliyor. KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör ise geçen yıl 192 girişimciye 21 milyon 662 bin lira destek verdiklerini belirtti.
Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımlarıyla Bayırköy beldesinde çiftçilere 'Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi' verildi. Eğitimde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından uygulamalar düzenli bir şekilde yapılarak tanıtıldı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi. Operasyonda 15 ton kömür, 1 adet vagon ve 70 metre ray ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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