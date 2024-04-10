Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 737 Lira 80 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 80 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 115 bin 375 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 172 bin 210 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 75 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 224 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 250 lira 91 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 85 milyon 176 bin 532 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 85 milyon 234 bin 539 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çiftçiler, modern tarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak verimliliği artırıyor ve su tasarrufu sağlıyor. Beidou uydu navigasyon sistemi ile kılavuzluk edilen köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassas işleri modern makinelerle gerçekleştiriyor. Yeni ekim teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlanarak üretim maliyetleri düşürülüyor. Xinjiang bölgesi, pamuk üretiminde lider konumda olup ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını karşılıyor.
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, tarımsal üretimde sıkça başvurulan yer altı sulamanın kuraklığı artıracağı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu. Yılmaz, yer altı sularının aşırı tüketildiğini ve su kaynaklarının hızla azaldığını vurguladı.
Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Ilıcalı, kazancına dair açıklamalarda bulunarak, TV8'i alırken verdiği 70 milyon dolarlık riskli hamleyi maddi korkusu olmadığı için yaptığını söyledi. Ayda ne kadar kazandığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Ilıcalı ayrıca restoranlarda kredi kartı kullanmayı tercih ettiğini ve en büyük borçlandığı şeyin TV8 olduğunu belirtti.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, elektronik ürünlerin yanı sıra motosiklet satışına da devam ediyor. A101, APEC APS2 Elektrikli Moped'i satışa sunacak. Mopedin özellikleri arasında kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı, ultra sessiz yolculuk, uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi bulunuyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21.990 TL olarak belirlendi.
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