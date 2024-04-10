Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 737 Lira 80 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 737 Lira 80 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 20 milyon 115 bin 375 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 85 milyon 176 bin 532 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

10.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 115 bin 375 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 172 bin 210 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 737 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 75 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 224 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 250 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 85 milyon 176 bin 532 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 85 milyon 234 bin 539 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 737 Lira 80 Kuruş - Son Dakika

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