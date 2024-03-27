Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 813 Lira 91 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 813 Lira 91 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 813 lira 91 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 13 milyon 738 bin 236 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 192 milyon 118 bin 474 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

27.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 813 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 738 bin 236 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 988 bin 411 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 813 lira 91 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 400 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 304 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 323 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 118 bin 474 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 306 bin 941 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 813 Lira 91 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 813 Lira 91 Kuruş - Son Dakika
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