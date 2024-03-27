Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 813 Lira 91 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 813 lira 91 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 738 bin 236 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 988 bin 411 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 813 lira 91 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 400 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 304 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 323 lira 21 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 192 milyon 118 bin 474 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 306 bin 941 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Ramazan ayında denetimlerini arttıran Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetini durdurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'un imkan ve kabiliyetleriyle Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olabileceğini belirtti. Bakan Kacır, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehirdeki projeleri inceledi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir projelerini övdü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salgın, deprem ve dış gelişmelerin Türkiye'nin geçmiş 5 yılını etkilediğini belirterek, toparlanma ve ekonomik düzelme sürecine girildiğini söyledi. Tunç, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ve vatandaşların alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yerel üreticilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 520 çiftçiye, kişi başı 125 kilogram yüzde elli hibe olmak üzere nohut tohumu dağıtıldı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nohut dağıtım programında üretimin önemini vurgulayarak, tarımsal üretim noktasında belediyenin sürekli destek olmaya devam edeceğini belirtti.
Bosna Hersek'in Zenica kentindeki kömür madeninde çalışan işçilerin maaşlarının ödenmemesi üzerine, ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce maden işçisi Saraybosna'da eylem yaptı. Maden işçileri, ailelerinin de katılacağı daha büyük bir eylem yapacaklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen bir programa katılarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin tohumlarının yüzde 97'sini kendi topraklarında ürettiğini ve dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettiğini söyledi. Ayrıca, Tosya'ya son 22 yılda yaklaşık 800 milyon liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, emeklilere devletin dini bayramlarda verdiği miktar kadar bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. Ayrıca, belediye tarafından yapılan diğer yardımlar da duyuruldu.
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