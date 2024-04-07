Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 812 Lira 78 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 812 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 293 bin 190 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 567 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 812 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 958 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 303 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 322 lira 14 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 93 milyon 928 bin 288 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 707 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Çin Merkez Bankası, bilim-teknoloji inovasyonunu, teknik dönüşümü ve ekipman yenilemeyi desteklemek üzere 500 milyar yuan (yaklaşık 70,47 milyar ABD doları) değerinde özel bir yeniden borçlanma kredisi oluşturduğunu açıkladı. Kredi, bilim ve teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra kilit sektörlerin daha dijital, akıllı, gelişmiş ve yeşil hale gelmesine yardımcı olacak teknik dönüşüm ve ekipman yenileme projeleri için finans kuruluşlarına kredi desteği sağlamayı hedefliyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye genelindeki çiftçilere 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Adıyaman'da ise 128 tekne için 480 bin TL Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve 2 bin 347 çiftçiye 26 milyon 149 bin 814 TL mazot gübre desteği verildiği açıklandı.
Malatya'da, Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramının birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, bayramın birinci günü toplu taşıma araçlarıyla eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapabilecekler. Ayrıca MAŞTİ'ye ait otoparktan da ücretsiz olarak faydalanabilecekler.
Akdağmadeni Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrali'nde (GES) inşa çalışmaları devam ediyor. 1.2 megawatt gücünde enerji üretimi yapacak olan santralin panel kurulumu teknik ekipler tarafından yapılırken, çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Proje tamamlandığında Akdağmadeni ilçesi kendi enerjisini üretecek ve enerji maliyetlerini düşürecek.
Ramazan Bayramı nedeniyle Adana'da vatandaşlar bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe yoğun bir şekilde akın etti. Melek Girmez Sokakta bulunan mağaza ve caddelerde uzun kuyruklar oluştu ve adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. Vatandaşlar özellikle bayramlık kıyafet ve şeker alımı yaparken, yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Bayramların vazgeçilmez lezzeti baklavanın kilosu 700 liraya yükselirken, piyasada ucuz diye satılan baklavalar hakkında da vatandaşlara uyarı geldi. 650 liranın altında satılan baklavalarda tereyağı yerine margarin kullanıldığı hatırlatılırken, bu baklavalara şüpheyle bakılması gerektiği belirtildi.
Yalova'da 2024 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 bin dolar oldu. Yalova'da gemi, yat ve hizmetleri sektörü en çok ihracat yapan sektör oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı Silver Spirit adlı kruvaziyer gemisiyle 475 yolcu ve 410 personel geldi. Gemi, gece saatlerinde Rodos'a hareket edecek. Bu yıl Bodrum Cruise Port'a 97 gemi bekleniyor ve limanın 2024 yılında 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlama hedefi bulunuyor.
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