Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 812 Lira 78 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 812 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 293 bin 190 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 567 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 812 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 958 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 303 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 322 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 928 bin 288 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 707 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.