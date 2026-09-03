Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatı 17 bin 245 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 245 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 949 bin 315 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 855 bin 547 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 245 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 287 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 107 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 382 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 336 bin 915 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 292 bin 288 metreküp olarak kayıtlara geçti.