Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 837 Lira 83 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 837 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 198 bin 38 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 703 bin 785 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 837 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 325 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 379 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 295 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 486 bin 943 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 429 bin 405 metreküp olarak kayıtlara geçti.