Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 787 Lira 70 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 787 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 397 bin 74 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 212 bin 451 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 787 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 315 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 327 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 248 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 241 bin 841 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 304 bin 441 metreküp olarak kayıtlara geçti.