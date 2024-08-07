Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 290 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 2 milyon 980 bin 560 lira oldu. Türkiye'ye 139 milyon 663 bin 938 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

07.08.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 290 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 980 bin 560 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 428 bin 853 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 290 lira, gaz ticaret miktarı ise 264 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 854 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 725 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 663 bin 938 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 141 milyon 466 bin 738 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika

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