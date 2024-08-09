Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 510 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 24 milyon 121 bin 650 lira oldu.

09.08.2024 14:24
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 510 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 121 bin 650 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 251 bin 643 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 510 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 92 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 85 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 934 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 514 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 603 bin 483 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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