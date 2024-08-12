Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 787 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 243 bin 250 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 417 bin 630 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 787 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 869 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 376 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 197 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 793 bin 825 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 274 bin 719 metreküp olarak kayıtlara geçti.