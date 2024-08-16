Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 756 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 419 bin 109 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 114 bin 27 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 756 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 482 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 343 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 168 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 808 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 141 milyon 413 bin 16 metreküp olarak kayıtlara geçti.