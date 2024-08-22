Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 798 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 9 milyon 745 bin 440 lira oldu.

22.08.2024 14:49
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 798 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 745 bin 440 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 417 bin 750 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 798 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 826 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 388 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 208 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 819 bin 640 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 162 milyon 276 bin 104 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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