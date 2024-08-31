Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 758 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 758 Lira Oldu

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 231 bin 560 lira oldu. 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 758 lira 46 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 530 bin metreküp olarak kaydedildi. Dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 346 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 170 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye 138 milyon 236 bin 668 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

31.08.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 758 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 231 bin 560 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 955 bin 287 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 758 lira 46 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 346 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 170 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 236 bin 668 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 56 bin 893 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 758 Lira Oldu - Son Dakika

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