Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 160 Lira 6 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 160 Lira 6 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 541 bin 450 lira oldu. Gaz ticaret miktarı ise 374 bin metreküp olarak gerçekleşti. Dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 768 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 552 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye 133 milyon 126 bin 832 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

01.09.2024 15:16
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 160 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 541 bin 450 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 231 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 160 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 374 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 768 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 552 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 126 bin 832 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 483 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 160 Lira 6 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 160 Lira 6 Kuruş - Son Dakika
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