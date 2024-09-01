Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 160 Lira 6 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 160 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 541 bin 450 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 231 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 160 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 374 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 768 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 552 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 126 bin 832 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 483 metreküp olarak kayıtlara geçti.