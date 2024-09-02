Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 44 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 171 bin 30 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 541 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 44 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 430 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 647 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 442 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 163 bin 666 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 405 bin 592 metreküp olarak kayıtlara geçti.