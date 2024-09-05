Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 412 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 864 bin 189 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 707 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 412 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 782 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 32 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 791 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 990 bin 814 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 380 bin 77 metreküp olarak kayıtlara geçti.