Spot Doğal Gaz Fiyatı Açıklandı

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 298 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 940 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 522 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 298 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 229 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 913 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 683 bin 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 145 bin 310 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 755 bin 611 metreküp olarak kayıtlara geçti.