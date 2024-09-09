Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 340 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 629 bin 254 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 940 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 340 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 704 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 957 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 723 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 395 bin 286 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 174 bin 997 metreküp olarak kayıtlara geçti.