Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 7 milyon 562 bin 835 lira, gaz ticaret miktarı 371 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 562 bin 835 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 691 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 371 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 404 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 365 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 991 bin 692 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 15 bin 293 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:25
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:40:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android