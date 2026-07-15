Spot Doğal Gazda Fiyat Artışı - Son Dakika
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Spot Doğal Gazda Fiyat Artışı

15.07.2026 14:41
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Spot doğal gazın fiyatı 17 bin 672 lira 61 kuruş olarak belirlendi, işlem hacmi 9,4 milyon lira.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 672 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 401 bin 824 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 959 bin 548 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 672 lira 61 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 532 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 556 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 788 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 236 bin 330 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 203 bin 379 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gazda Fiyat Artışı - Son Dakika

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