Spot Doğal Gazda Fiyat ve İşlem Hacmi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 49 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 583 bin 40 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 676 bin 782 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 49 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 532 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 71 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 826 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 233 milyon 336 bin 760 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 233 milyon 315 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.