Spot Doğal Gazda Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 658 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 910 bin 50 oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 329 bin 950 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 658 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 229 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 291 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 25 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 259 milyon 5 bin 368 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 259 milyon 15 bin 392 metreküp olarak kayıtlara geçti.