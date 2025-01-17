Spot Doğal Gazda Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gazda Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gazda referans fiyat 12 bin 658 lira, işlem hacmi 2.9 milyon metreküp oldu.

17.01.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 658 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 910 bin 50 oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 329 bin 950 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 658 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 229 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 291 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 25 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 259 milyon 5 bin 368 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 259 milyon 15 bin 392 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gazda Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
13:36 Nihat Özdemir’den Suriye’deki geçici hükümetin Türkiye’ye yönelik vergi hamlesine tepki Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:25 ’Ticari sır’ diyerek o verileri paylaşmadılar Netflix’ten Meclis’te sunum 'Ticari sır' diyerek o verileri paylaşmadılar! Netflix'ten Meclis'te sunum
21:20 Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
20:27 İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gazda Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.