Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 234 lira, işlem hacmi yarıya düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 234 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 963 bin 393 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 173 bin 913 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 234 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 288 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 95 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 372 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 270 bin 392 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 265 bin 628 metreküp olarak kayıtlara geçti.