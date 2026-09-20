Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 285 lira 27 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 285 lira 27 kuruş olarak belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 285 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Aynı gün piyasada işlem hacmi 8 milyon 106 bin 794 lira, gaz ticaret miktarı 469 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 285 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 106 bin 794 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 689 bin 212 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 285 lira 27 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 469 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 149 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 421 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 35 bin 701 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 82 milyon 953 bin 752 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 285 lira 27 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
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