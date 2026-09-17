Spot doğal gazın referans fiyatı 17 bin 254 lira oldu, işlem hacmi arttı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 254 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 900 bin 868 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 505 bin 310 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 254 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 342 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 116 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 391 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 48 bin 654 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 67 bin 327 metreküp olarak kayıtlara geçti.