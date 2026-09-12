Spot doğal gazın referans fiyatı 17 bin 261 lira oldu, işlem hacmi 10,4 milyon liraya çıktı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 261 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 391 bin 303 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 519 bin 762 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 261 lira 31 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 602 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 124 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 398 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 108 bin 781 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 79 bin 477 metreküp olarak kayıtlara geçti.