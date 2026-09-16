Spot doğal gazın referans fiyatı 17 bin 267 lira 50 kuruş oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 267 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 505 bin 310 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 194 bin 52 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 267 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 203 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 130 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 404 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 465 bin 682 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 500 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.