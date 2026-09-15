Spot doğal gazın referans fiyatı 17 bin 276 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 276 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 194 bin 52 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 626 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 276 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 127 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 139 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 412 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 76 bin 27 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 64 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.