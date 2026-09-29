Spot doğal gazın referans fiyatı dün 17 bin 677 lira 71 kuruş olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 677 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 187 bin 570 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 575 bin 958 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 677 lira 71 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 746 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 561 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 793 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 86 milyon 705 bin 328 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 728 bin 865 metreküp olarak kayıtlara geçti.