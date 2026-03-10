Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,8 artarak 1 milyar 774 milyon 868 bin 245 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 05.00, 08.00 ve 18.00-21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00 ve 13.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 702 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 711 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.