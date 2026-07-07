Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük 998 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 810 milyon 356 bin 722 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük saat 12.00'de 998 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 852 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 908 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük 1275 lira olarak kayıtlara geçti.