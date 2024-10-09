Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada elektriğin fiyatı 3 bin lira ile 1000 lira arasında değişecek.

09.10.2024 16:21
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 490 milyon 114 bin 14 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 466 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 485 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1418 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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