Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için megavatsaat elektrik fiyatı 2.930 TL, işlem hacmi ise %16,3 azaldı.

09.11.2024 15:17
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 930 lira, en düşük 1343 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 16,3 azalarak 1 milyar 128 milyon 661 bin 915 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 930 lira, en düşük saat 11.00 ve 12.00'de 1343 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 90 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 111 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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