Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1875 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,3 artarak 1 milyar 842 milyon 620 bin 786 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 990 lira, en düşük saat 04.00'te 1875 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 633 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 673 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 2 bin 799 lira, en düşük 863 lira 63 kuruştan işlem gördü.